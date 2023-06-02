جهود مكثفة لكشف العثور على جثة طالبة داخل منزلها بالمنيا
تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطالبة داخل منزلها، بإحدى قرى مركز المنيا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطالبة تدعي م. ا. تبلغ من العمر 18 سنة مقيمة بإحدى قرى مركز المنيا، وبالفحص أفادت التحريات الأولية وجود حبل معلق فى غرفة المنزل.
وانتقل فريق الشرطة والإسعاف والنيابة العامة إلى موقع البلاغ وقامت النيابة بمعاينة الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا المركزي لإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب التشريح وكلفت النيابة العامة ضباط البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.
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