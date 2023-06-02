دم السواقي تواصل عروضها بحشد جماهيري كبير ببولاق الوادي الجديد

شهد مسرح بيت ثقافة بولاق، بمحافظة الوادي الجديد، ثانى أيام العرض المسرحى دم السواقى لفرقة بيت ثقافة بولاق المسرحية وسط حشد جماهيرى كبير، وذلك ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والذى يقدمه إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وبحضور لجنة التحكيم أمل ممدوح، وأحمد خليفة، ومجدى عبد الظاهر، وإكرامى اسماعيل.

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وقالت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد: إن دم السواقى.. من تأليف بكرى عبد الحميد، اشعار بسام السيد عبد المنجى، الحان حسام حسنى، وإخراج محمد سعد.

وأشارت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إلى أن أحداث المسرحية تدور حول أشهر حكايات العشق في التراث الشعبي المصري من خلال تسليط الضوء على قسوة القدر والمجتمع على العشاق والذين يفرق بينهم لأسباب مختلفة حيث نرى ذلك من خلال القصة الرئيسية للحبيبين "نور" و"صبح" واللذين يفترقا ولا تسمح الحياة بالتقائهما كالقصص الشعبية الموروثة مثل شفيقة ومتولي وحسن ونعيمة. وهل الحب حقا جريمة نحاول التنصل منها ونعتبر العاشق مجنون؟ أم أن المال والسلطة هما من يتحكموا في المشاعر والأحاسيس والحب يصبح مجرد تهمة.