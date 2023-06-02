جونسون يرفض التخلي عن محمول استخدمه أثناء جائحة كورونا

رغم أنه سلم أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل "واتساب" و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء، فقد رفض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون تسليم الهاتف الذي استخدمه، خلال جائحة كورونا، إلى لجنة التحقيقات.

وكانت لجنة التحقيقات قد طلبت من جونسون تسليم المحمول، مؤكدة أنه قد يحتوي على رسائل مهمة حول عمليات الإغلاق.

وذكرت صحيفة The Times أن جونسون اضطر إلى التوقف عن استخدام الهاتف في عام 2021 بعد أن تبين أن رقمه كان متاحا عبر الإنترنت لمدة 15 عاما.

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من أكبر أعداد الوفيات في العالم بسبب كورونا

وبعدما سجلت بريطانيا واحدا من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة كورونا، أمرت حكومة جونسون في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد للجائحة فضلا عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد.

وسلم جونسون أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل "واتسآب" و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء هذا الأسبوع بعد شهور من المراسلات مع المسؤولين، وفقا لإفادة لشاهد قدمتها إيلي نيكولسون، موظفة حكومية كبيرة.

قبل قرار فرض إغلاق عام

ومع ذلك، لم يسلم جونسون الهاتف الذي استخدمه قبل أبريل 2021، وهي الفترة التي تسبق قرار فرض إغلاق عام.

والتحقيق الذي تترأسه هيثر هاليت يبحث في التعامل مع جائحة كورونا، في مواجهة قد تؤدي إلى عقوبات جنائية.

226000 حالة وفاة بكورونا

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحقيق الأولى بشأن الأدلة الشهر المقبل. ووفقا للسجلات الرسمية، كان هناك أكثر من 226000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وقد أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأربعاء الماضي، أن الأخير قدم دفاتره ورسائله وقت الجائحة إلى الحكومة وحث المسؤولين على إحالتها إلى تحقيق مستقل بشأن كوفيد-19.

ويعارض مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن الإشراف عن عمل الحكومة التحقيق حول ما إذا يجب عليه تسليم مستندات يعتبر أن لا علاقة لها بالتحقيق.

كل مستندات بوريس جونسون

وقال المتحدث في بيانك "كل مستندات بوريس جونسون، ومن بينها رسائل "واتس آب" ودفاتره التي طلبها تحقيق كوفيد، سُلمت إلى مكتب مجلس الوزراء بالكامل وبدون تنقيح".

وأضاف: "يحث السيد جونسون مكتب مجلس الوزراء على سرعة الإفصاح عنها للتحقيق".

وقال جونسون، الذي تعرض سلوكه الشخصي خلال جائحة COVID-19 لانتقادات شديدة وتكبد غرامة لخرقه لوائح الإغلاق، إنه سيتعاون مع التحقيق بالكامل.

انتخابات عامة العام المقبل

ومع توقع إجراء انتخابات عامة العام المقبل، قد يكون الفحص التفصيلي لعملية اتخاذ القرار غير مريح سياسيا لكل من جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي كان وزيرا للمالية أثناء الجائحة.

وسيغطي التحقيق إدارة الحكومة للوباء، خاصة في البداية عندما كانت بريطانيا أبطأ في الاستجابة من العديد من الدول الأوروبية.

وبرئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، أمهل التحقيق الحكومة حتى بعد ظهر يوم الخميس لتسليم رسائل جونسون على "واتس آب" ومذكراته.

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