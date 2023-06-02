هل ارتفعت أسعار السجائر بدءا من يونيو الجاري؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك استقرارا فى أسعار بيع السجائر بالسوق المحلى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن ارتفاع أسعار بعض أصناف السجائر المتداولة فى الأسواق المحلية ليس له أى مبرر، ولم تقم شركات السجائر برفع أسعار منتجاتها خلال الأيام الماضية، وبالتالى لا توجد أى زيادة رسمية من الشركات المنتجة للسجائر على منتجاتها في المحال التجارية بالأسواق المصرية.

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أسعار السجائر

وأوضح رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الأمر يرجع إلى قيام بعض التجار بزيادة سعر بيع السجائر المباعة لديهم بزيادة تتراوح ما بين جنيه إلى 3 جنيهات بهدف زيادة أرباحهم.

وأشار الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا، لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.

باركود على علب السجائر

وأوضح أنه تم وضع باركود على علب كل السجائر؛ لتوضيح السعر الرسمي للبيع، لافتا الى أن أي مشتري يستطيع عمل مسح للباركود لباقي السجائر الأجنبية المنتجة من خلال الشركات الأجنبية بالسوق المصري وذلك من خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.

وكانت الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني، قد أعلنت عن زيادة أسعار السجائر والعمل بها في الـ 25 مارس 2023.

السجائر

أسعار السجائر الشعبية بعد الزيادة:

- بوكس " 10": 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا بوكس " 20": 24 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال " أحمر - أزرق - سيلفر": 24 جنيها

- مونديال سويتش " منتول - بلوبيري": 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

مؤشرات التدخين فى مصر

ورصد أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرات التدخين في مصر وفقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/ 2022:

16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة.

تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

وعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

أن متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وفقًا لعينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يبلغ 2665.4 جنيه مصري.