حظر تيك توك في الانتخابات الأوروبية 2024 لمنع تدخل روسيا والصين

في الانتخابات الأوروبية عام 2024، والتي ستجرى خلال الفترة ما بين 6 و9 يونيو الحالي، دعا البرلمان الأوروبي إلى تنسيق استراتيجية للحماية من التدخل الأجنبي، ومن الإجراءات المفترضة حظر منصة "تيك توك".

ومن المعلوم أنه يجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).

وستجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 705 أعضاء في البرلمان الأوروبي خلال شهر يونيو الحالي.

Advertisements

وكان قد تم اختيار التواريخ مؤقتًا من قبل سفراء الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، خلال اجتماع عقد مؤخرا، وستصبح رسمية عندما يصادق مجلس الوزراء الأوروبي على القرار.

أكبر عملية تصويت عابر للحدود

وتجرى الانتخابات كل خمس سنوات وعلى مدى أربعة أيام، وتعتبر أكبر عملية تصويت عابر للحدود في العالم، حيث يشارك أكثر من 400 مليون ناخب مؤهل من جنسيات مختلفة في عملية التصويت لممثليهم السياسيين في البرلمان الأوروبي.

🇪🇺Eiropas Parlaments šodien pārliecinoši – ar 469 balsīm “par”, 71 “pret” un 75 atturoties, apstiprināja manu otro ziņojumu par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju.



Plašāk te: https://t.co/SaRVuH1DdC pic.twitter.com/GMVguqGmEu — Sandra Kalniete (@Kalniete) June 1, 2023

رؤساء المؤسسات الأوروبية

ويتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل 5 سنوات بالاقتراع العام الذي يحسم عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).

وفي هذا السياق، لم تؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بعد ما إذا كانت تنوي الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بينما يحظر على شارل ميشيل بموجب القانون الاستمرار في رئاسة المجلس الأوروبي، بعد أن ترأس هذه المؤسسة لولايتين متتاليتين (2.5 سنة لكل ولاية).

التدخل الأجنبي والتضليل المعلوماتي

من جانبهم، قال أعضاء في البرلمان الأوروبي إنه من المرجح أن يزداد التدخل الأجنبي والتضليل المعلوماتي والهجمات على الديمقراطية، ويصبح ذلك أكثر كثافة في الفترة التي تسبق انتخابات يونيو 2024، وجاء التحذير في تقرير أصدرته الجلسة العامة بموافقة 469 صوتًا، مقابل رفض 71 في بروكسل، أمس الخميس.

وفي التقرير، سلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على التدخل عبر منصات الإنترنت، وحماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية باعتبارها مثار قلق. كما تم تحديد التدخل أثناء العمليات الانتخابية والتمويل السري للأنشطة السياسية من قبل الجهات الأجنبية ومقاومة الهجمات الإلكترونية على أنها تهديدات.

وركز التقرير بشكل خاص على التدخل الروسي والصيني في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول غرب البلقان، ودول الجنوب العالمي.

حظر على منصة "تيك توك"

ويدعو التقرير إلى فرض حظر على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي على جميع مستويات الحكومات الوطنية وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كما يوصي بفرض حظر على المعدات والبرمجيات من الشركات المصنعة من البلدان عالية الخطورة، ولا سيما الصين وروسيا.

ويريد البرلمان استراتيجية منسقة للاتحاد الأوروبي ودعا إلى التمويل الكافي لمعالجة المعلومات المضللة ودعم العمليات الديمقراطية.

وقالت المقررة ساندرا كالنيتي: إن "التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية يمثل تهديدًا متزايدًا للأمن"، وتابعت أنه "يجب أن نتصرف بشكل عاجل وأن ننفذ توصياتنا بسرعة. ويجب أن يتم استثمار كبير ودائم في صمود الديمقراطية، بالاعتماد على خبرة شركائنا مثل أوكرانيا وتايوان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.