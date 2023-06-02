الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المدارس بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقييم الدرجات في الكنترول ومراجعتها وتدقيقها لضمان حصول كل طالب على حقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 

وسيتم تجميع النتائج واعتمادها من قبل محافظ المنيا، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023، من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023، قبل نهاية منتصف يونيو، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 

وقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023، سيتم إعادة توزيع درجات السؤالين الرابع والخامس في امتحان مادة الهندسة للمدارس الرسمية للغات بسبب اختلاف النسخة الإنجليزية عن العربية، حيث تم تكليف الشؤون القانونية بفتح تحقيق في الخطأ الذي اكتشفه الطلاب وقدموا شكاوى إلى المديرية مطالبين فيها باتخاذ اللازم.

 الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023

وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفًا و497 طالبًا، في نطاق 413 لجنة بجميع مراكز المنيا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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