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محافظات

سعر الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في أسواق المنيا

الأرز في المنيا،فيتو
الأرز في المنيا،فيتو

 سعر الأرز اليوم في المنيا، يتراوح سعر الأرز السائب في محافظة المنيا من 24 إلى 25 جنيهًا حسب نسبة الكسر، ويتراوح سعر الأرز المعبأ من 27  إلى 30 جنيهًا حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

سعر الأرز اليوم في المنيا 

وتشهد أسعار الأرز ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية في محافظة المنيا، فسعر طن الأرز الشعير ارتفع  إلى 19 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر طن الأرز الأبيض إلى 30 ألف جنيه، والسعر يختلف زيادة أو نقصان حسب  أماكن تداول السلعة، ونمط استهلاك المستهلك.

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ارتفاع أسعار الأرز في المنيا 

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأرز، فيرجع إلى جشع المخزنين واستغلال الفرصة وأيضا عدم وجود ضوابط وآليات للسيطرة على الأسعار، فقد تم وقف العمل بالقرار الذي صدر مع بداية الموسم بتحديد سعر إجباري لسعر الأرز الشعير والأرز الأبيض، مما أدى إلى هذا الانفلات السعرى كل حسب ما يرغب.

وعلمت فيتو إنه تم استقبال شحنات  من الأرز الهندى للقطاع الخاص بسعر ما بين 23 إلى 25 ألف جنيه للطن. 

مخزون الأرز 

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون الأرز لدى الوزارة يكفي مدة 3 أشهر وأن لجوء الوزارة الى استيراد الأرز من الخارج يأتي في إطار حرص الوزارة على استمرارية التعاقدات وزيادة المخزون الاستراتيجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتطرح الوزارة الأرز على بطاقات التموين لما يقرب من 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية بجانب طرح الأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا في فروع معارض اهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجوء وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى استيراد الأرز من الخارج سيعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي وأيضا يحد من احتكار البعض لسلعة الأرز.

كما تطرح الوزارة كميات كبيرة من الأرز بالمنافذ وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت الوزارة في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بفروع المجمعات الاستهلاكية.

سعر كيلو الأرز 

يقول رجب  شحاتة  رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه يتم طرح كيلو الأرز بسعر 14 جنيهًا للكيلو".

أسعار الأرز

وتابع: هناك وفرة في الأرز ولن يحدث ارتفاع في الأسعار الفترة المقبلة، وبالمقارنة بأسعار العام الماضي فنجد أنه لا يوجد أي ارتفاعات.

وقال شحاتة ان وزارة التموين ستستمر في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية  خلال النصف الأول من شهر مارس  الماضي، وهو الأمر الذي أحدث طفرة كبيرة في الأرز وسينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك.

سعر الأرز اليوم للمستهلك

وأشاد رجب شحاته بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج رغم وجود الأرز المحلي داخل الأراضي المصرية بكميات كبيرة.

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