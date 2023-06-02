منحوتات لأبرز الشخصيات المؤثرة فى معرض فادي فرنسيس بالأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضًا فنيًا تحت عنوان "يهمني الإنسان" للفنان فادي فرنسيس وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ يونيو الجاري، بقاعة صلاح طاهر، بدار الأوبرا المصرية.

معرض يهمني الإنسان

و يضم المعرض ٣٠ منحوتة مصغرة لبعض الشخصيات المؤثرة حول العالم فى المجالات الفنية والعلمية والأدبية والرياضية من مختلف العصور.

و تم نحت تماثيل صغيرة من الصلصال الحراري كجزء من مشروع الـ١٠٠ شخصية الذي عكف عليه الفنان لمدة ٤ سنوات وعرض فى بروكسل ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم، مومياء الملك رمسيس الثاني، الأديب الروسي تشيكوف، الفيلسوف الصيني كونفوشيوس والاديب المصري نجيب محفوظ.

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الجدير بالذكر أن الفنان فادى فرنسيس يستخدم الصلصال الحراري كمادة أساسية لمنحوتاته التي يتراوح ارتفاعها بين ٦ و١٨ سم، ويستمر المعرض حتى السبت ١٠ يونيو.