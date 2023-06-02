الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

استمرار هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية ليلا

الصرف الصحي بالإسكندرية،
الصرف الصحي بالإسكندرية، فيتو

استمر هطول الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظة الإسكندرية، وسط رفع المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء.

وكثفت أحياء محافظة الإسكندرية وجودها بكافة الميادين والشوارع العامة لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة.

 

وحرص العاملون بهيئة الصرف الصحي على الانتشار بكافة الميادين والشوارع الرئيسية لتطوير الشنايش الأمطار.   

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

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جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت هطول الأمطار المتوسطة والعاصفة الترابية على أنحاء المحافظة، مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعض الوقت على كورنيش البحر.

 

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اخبار الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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