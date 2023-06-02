خطوات إخفاء دردشات واتساب الخاصة حفاظا على الخصوصية

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب عن طريقة لحفظ بعض الدردشات الهامة والخاصة ولا يرغبون لأحد أن يطلع عليها ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إخفاء الدردشات والمحادثات بدلا من حذفها في تطبيق واتساب.

إخفاء محادثات واتساب

- يتيح تطبيق واتساب خاصية إخفاء المحادثات سواء الفردية والجماعية والمجموعات بشكل مؤقت من شاشة التطبيق الرئيسية واستعادتها في أي وقت وهي خاصية الأرشفة وفى الوقت نفسه فلن تعلم أي جهة من جهات الاتصال أو المجموعات أنه تم القيام بأرشفة محادثاتهم، وسيتم الاستمرار في تلقي رسائلهم لكن دون تلقي إشعارات بشأن المحادثات المؤرشفة.

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- ولإخفاء المحادثات في واتساب دون حذفها فى هواتف أندرويد يتم الانتقال إلى تطبيق واتساب ثم الضغط مع الاستمرار على المحادثة المراد إخفاؤها، ثم الضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى والتي هي عبارة مجلد عليه سهم متجه إلى الأسفل وفى حال الرغبة فى إخفاء مجموعة من المحادثات والمجموعات مرة واحدة، يتم تحديد هذه المحادثات كلها، ثم الضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى وبمجرد أرشفة أول محادثة سيعرض تطبيق واتساب علامة تبويب المحادثات المؤرشفة في أعلى الشاشة الرئيسية.

- وبالنسبة لهواتف آيفون يتم فتح تطبيق واتساب في الهاتف ثم سحب للجهة اليسرى على الدردشة المراد إخفاؤها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة.

- وفي حال التراجع عن الأرشفة مؤرشفة للمحادثات مرة أخرى يتم الانتقال إلى علامة تبويب المحادثات المؤرشفة في أعلى الشاشة الرئيسية، ثم الضغط مع الاستمرار على المحادثة المراد استعادتها، ثم الضغط على أيقونة إلغاء الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

استعادة الرسائل المؤرشفة

- وفي حال الرغبة فى استعادة الرسائل المؤرشفة كلها مرة واحدة يتم الضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم الضغط على خيار الإعدادات ثم الضغط على خيار الدردشات

والتمرير إلى الأسفل حتى الوصول إلى خيار إبقاء الدردشات مؤرشفة ثم وقف تشغيله عبر الضغط على زر التبديل.

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.