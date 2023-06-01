الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

إصابة خطيرة لـ "فتاة قاصر" في مشاجرة دموية بالجيزة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

مشاجرة دموية أصيبت خلالها فتاة قاصر، شمال الجيزة، مساء الخميس، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

إخطار تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بإصابة فتاة إثر ادعاء مشاجرة.


جهود البحث والتحري التي أجريت تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن "حبيبة.ه.ب" تبلغ من العمر 17 سنة، مصابة بجرح نافذ أسفل البطن إثر مشاجرة.

 

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توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية لسماع أقوال المصابة -التي تخضع للعلاج بأحد المستشفيات الحكومية- لسرعة تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم في الجريمة، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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