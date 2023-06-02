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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى سيراميكا ضد فاركو، وبيراميدز ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الدوري المصري الممتاز 

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو     7.00 مساء

بيراميدز ضد فيوتشر               9.30 مساء

الدوري الايطالي 

ساسولو ضد فيورنتينا       9.30 مساء

كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية ” 

إف سي نواذيبو ضد الكويت الكويتي    6.00 مساء

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

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ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة فيوتشر بالدوري


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة


ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي  ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للدوري المصري


ترتيب فيوتشر بالدوري 


ويحتل فيوتشر  المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ترتيب بيراميدز بالدوري 


ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18

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