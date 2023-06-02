إعادة فتح محور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة السيارات

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، محور 26 يوليو اعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل بمحطة وادي النيل.

إغلاق محور 26 يوليو

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق محور 26 يوليو كليا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يومًا واحدًا.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

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غلق محور 26 يوليو

وأضافت إدارة مرور الجيزة، إن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهرًا بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.



تحويلات مرورية لمحور 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

أولًا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

1- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.



۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.



ثانيًا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته



٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.



وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.



وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الازدحامات بمحيط الأعمال.