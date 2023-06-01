النيران تلتهم سيارة بالمهندسين والعناية الإلهية تنقذ قائدها

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ثلاجة من الموت المحقق إثر اشتعال مركبته بشارع عبد المنعم رياض بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، الخميس.

حريق سيارة بالمهندسين

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة عند إشارة عبد المنعم رياض بمنطقة المهندسين.



بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني بالجيزة تنسيقا مع مأمور قسم شرطة العجوزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

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فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران وتحسبا لانفجار السيارة، ووقوع ضحايا.



المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان بينت أن السيارة الثلاجة اصطدمت بكشك بالطريق المشار إليه مما أسفر عن اشتعالها دون إصابات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



حريق شقة سكنية بفيصل

كانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق في فيصل وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.