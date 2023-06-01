اقتصادية قناة السويس تنتقل بقياداتها التنفيذية لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية
انتقلت القيادات التنفيذية والإدارات المركزية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكامل قوتها الوظيفية للمقر الرئيسي الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من اليوم.
وانتقلت الإدارات وموظفوها تبعًا للمخطط العام الذي وضعته الحكومة المصرية لانتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة وتسيير الأعمال من المقر الجديد.
وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إنه قبيل الشهر الجاري تم نقل موظفي الإدارات المركزية والقيادات التنفيذية بشكل تدريجي من مايو الماضي، حتى اكتملت جميع الإجراءات لانتقال جميع القوى البشرية للعمل بالمقر الرئيسي داخل العاصمة.
وأشار إلى عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية للهيئة بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية في سبتمبر الماضي، لمتابعة استعدادات الهيئة في عدد من الملفات بالتزامن مع انتقال الإدارات المركزية للمقر الجديد.
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