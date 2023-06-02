الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة لشخص أصيب في انهيار عقار بدار السلام

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

استعلمت نيابة دار السلام الجزئية عن الحالة الصحية لشخص أصيب جراء انهيار عقار بنطاق دائرة القسم، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير وافٍ بشأنه. 

 

وشهدت منطقة  دار السلام بمحافظة القاهرة انهيارًا جزئيًّا لعقار بمنطقة عزبة خير الله، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انهيار عقار بدار السلام

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العقار مكون من عدة طوابق انهار جزء منه وتم إخلاء السكان، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

انهيار عقار بدار السلام اليوم

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


أسباب انهيار العقارات

أرجعت مصادر قضائية إن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التي حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتي قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».

كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة في تقرير التُربة، ثم تأتي خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التي ستستخدم في البناية لتنتهي بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ.

وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل في المدخلات التي تتم في مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية في صناعة المكون نفسه والشق الثاني من التنفيذ يتمثل في أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

وأسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة في ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة.

وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى إنه في حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب في انهياره، كون للعقار عُمر افتراضي يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية.

كما أن هناك أسبابًا أخرى تقف خلف انهيار العقارات، متمثلة في أن بعض العقارات تكون مُصممة لعدد أدوار مُحددة، ونتيجة للطمع وعدم الرقابة يتم إضافة أدوار أخرى للعقار، فتُصبح الأعمدة والأساسات مُحملة بغير ما قُدر لها أثناء التصميم.

 

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