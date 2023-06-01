منطقة الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (فيديو)

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، حالة تأهب قصوى استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ بعد غد السبت، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.



وأكد عبدالله سعيد مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى الاهتمام بطلاب الشهادة الثانوية، وأنهم مسؤولية وأمانة في أعناقهم.

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وقال عبدالله، يهتم الأزهر بالشهادة الثانوية اهتماما كبيرا، لأنها تعد مرحلة فاصلة ومهمة في حياة كل طالب، كما أنها ليست نتاج أو حصاد عام واحد؛ بل حصاد أحد عشر عاما من الجهد والمذاكرة والمثابرة، تُبنَى عليها مستقبل الطلاب وآمالهم، كما أنها حصاد أسرة كاملة ضحت بالغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائها، لذا ما كان للأزهر أن يضحي بهذه الجهود الكبيرة، ليكافأ هذه التضحيات الثمينة بجهود كبيرة، لحماية جهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم، فيستعد الأزهر للشهادة الثانوية الأزهرية مبكرا، حتى يستطيع أن يخرجها في أبهى صورة تليق بمكانة الأزهر وبجهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم.

وأشار مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، من خلال كاميرا «ڤيتو»، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ ٣٢٥ طالبا وطالبة موزعين على ٣ إدارات، حيث تضم إدارة الخارجة ٩٩ طالبا وطالبة منهم ٣٢ طالب بالقسم العلمي و٦٧ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، فيما تضم إدارة الداخلة ١٢٩ طالبا وطالبة، منهم ٤٥ بالقسم العلمي و٨٤ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، أما إدارة الفرافرة فتضم ٩٧ طالبا وطالبة، منهم ٣٩ بالقسم العلمي، و٥٨ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي.

وذكر أن الامتحانات تعقد مستوي الإدارات التعليمية خمس لجان، لجتنين بإدارة الخارجة التعليمية، "لجنة معهد ناصر الثانوي ولجنة معهد باريس الثانوي"، و لجنة معهد بنين موط الثانوي، و لجنة معهد فتيات موط الثانوي، ولجنة مجمع معاهد الفرافرة، وفي نهاية اللقاء تمنى للجميع التوفيق والسداد وأن يكلل مجهود الجميع بالنجاح والتوفيق والسداد والتميز الدائم.

وشدد على اتباع كافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ذاكرًا بأن قطاع المعاهد الأزهرية على اتصال دائم ومستمر علي مدار اليوم والساعة خلال غرفة عمليات مركزية بالمنطقة بالإضافة إلى غرفة عمليات فرعية بكل إدارة، للاطمئنان علي استقرار سير الأمتحانات واللجان.



تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت المقبل، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

التحول الرقمي في امتحانات الثانوية الأزهرية



ويعد التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، حيث أكد سيد عبدالعاطي، مسؤول البرمجة الإلكترونية بالإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر، أنه لأول مرة تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023



ومن جانبه صرح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

امتحانات الثانوية الأزهرية



وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، البوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

الثانوية الأزهرية 2023



من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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