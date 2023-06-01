بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بطنطا (صور)

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، وذلك خلال جولته اليوم لمتابعة بدء الأعمال والتي تم إسنادها للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للعمارات والبالغ عددها ١٥ بلوك بإجمالي ٣٦ عمارة يقطنها ما يزيد عن ٨٠٠ أسرة، ليكتمل بذلك تطوير المنطقة بأكملها، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات للإسكان بديل للعشوائيات بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة ٢.٣ فدان، إلى جانب البدء في رفع كفاءة البنية التحتية لعمارات الأوقاف من شبكات الصرف الصحي والمياه إلى جانب الرصف وطلاء واجهات العمارات.

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وأكد رحمي أن منطقة العجيزي شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب رصف طريق سكة تلا والذي يعتبر أحد أهم المداخل لمدينة طنطا، ورصف وتطوير الشوارع الرئيسية مثل التحرير وسكة صناديد، فضلا عن تطوير البنية التحتية بالشوارع الفرعية ورصفها بالانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

ووجه الأهالي الشكر للرئيس السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية، ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



وخلال الجولة بحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهًا بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.

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والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من رصف شارع سكة المحلة وكورنيش طنطا بمراحله الخمسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب رفع كفاءة مزلقان الجميل، ضمن خطتها لرفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،على دعوة وتكريم المعلم نادر عزيز علي الصفطي مدير مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية.

جاء ذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية العام، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه رحمي الشكر لمدير المدرسة، والذي يعتبر نموذجًا مشرفا للمعلم الذي يحرص على توفير الجو المناسب للعملية التعليمية وخاصة أداء الامتحان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والعطاء ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة في جميع القطاعات ليكونوا نموذجا يحتذى به من الجميع.

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يذكر أن محافظ الغربية أثناء مروره صباح اليوم على عدد من المدارس بالمحلة وسمنود، لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، لاحظ انتظام وانضباط اللجان بالمدرسة وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط الموضوعة.