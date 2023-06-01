محمد عامر: فرع الأهلي الجديد إنجاز لمجلس الخطيب

أعرب محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته بتواجده ضمن جيل محمود الخطيب، قائلًا إن مجلس الأهلي الحالي يجعل الجماهير تشعر بالفخر الشديد.

وأضاف عامر: هذا الفرع إنجاز لهذا المجلس، وحدث مشرف لكل شخص أهلاوي، وكل الحاضرين فخورون بهذا الإنجاز، ونأمل في مواصلة الإنجازات لهذا المجلس والنادي الأهلي.

أبرز الحضور في حفل إفتتاح فرع التجمع الخامس

ووصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق لحضور حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس كما وصل قبل قليل العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية مثل طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى ومحمد عامر ورمضان السيد، وآخرون من رموز الرياضة المصرية والإعلام الرياضي.

وتتوالى الضيوف لحضور حفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، الذي بدأت فعاليته في السادسة مساءً.

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

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اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.



المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين



أجرت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، خاصة بعد إعلان موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والذي تقرر له يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.