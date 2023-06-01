الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ الأقصر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر السفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث التقى بالعديد من أبناء الأقصر الذين يمثلون مختلف القطاعات.

 

وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر عرضًا تقديميًا عن جهود المحافظة فى المبادرة منذ دورتها الأولى فى عام 2022، موضحًا المجهود الذى تقوم به المحافظة  للحث على المشاركة فى المبادرة والحرص على وصولها لكافة قرى ونجوع الأقصر بمساعدة الجهات الشريكة.

 

كما استعرض محافظ الأقصر جهود لجنة المشروعات الخضراء فى المحافظة فى عقد لقاءات تعريفية وندوات كالندوة الخاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أعقبها برنامج تدريبي.

 

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وقال السفير هشام بدر، إن هذه المبادرة تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وإعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن  محافظة الأقصر قدمت نحو 74 مشروع أخضر ذكي لخدمة البيئة  فى المرحلة الأولى من المبادرة العام الماضى فاز منها 6 مشروعات فى المجالات الست، وقد ساهمت هذه المشروعات فى توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة.

 

وأوضح بدر، أنه تم فتح الباب لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية هذا العام ومن المقرر أن يتم الغلق النهائى لاستقبال مشروعات بنهاية شهر يونيو الجارى، مؤكدًا أن فكرة المبادرة قائمة على أن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ ونقوم بأخذها وعرضها على العديد من المستثمرين من أجل تمويلها بالإضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من هذه المشروعات خلال مؤتمر المناخ الماضي.

 

في نفس السياق  شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر فى فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو  مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" على مدى يومين، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، وبحضور السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.


وأضاف نائب محافظ الأقصر أن الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

 

حيث عُقد المؤتمر تحت رعاية محافظة الأقصر ووزارتى التجارة والصناعة والبيئة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.


ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثانية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.


كما قام نائب محافظ الأقصر بتفقد معرض الأعمال الخضراء  الذى يقام على هامش المؤتمر، وبه عروضًا تقديمية من قِبل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمحافظتى قنا والأقصر من خلال الخدمات المالية وغير المالية والفرص والتحديات فى تبنى التقنيات الذكية للمناخ.

 

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