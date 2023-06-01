الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

طاهر أبو زيد، فيتو
طاهر أبو زيد، فيتو

وصل إلى حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس، عددٌ من رموز النادي الأهلي والكرة المصرية على رأسهم طاهر أبو  زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى، وآخرون من رموز الرياضة المصرية.

وتتوالى الضيوف لحضور حفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، الذي بدأت  فعاليته في السادسة مساءً.

 

 

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس 


ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

Advertisements

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي. 
هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.


المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين  


أجرت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، خاصة بعد إعلان موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والذي تقرر له يوم 2023/6/1، وهو الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي إبراهيم حسن طاهر أبوزيد التجمع الخامس النادي الأهلي

مواد متعلقة

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

بدء توافد الضيوف لحضور حفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات إلغاء تقييد حساب الفيس بوك

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أصغرهم فوق الـ50.. رجال نور الفلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية