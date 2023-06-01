الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

الكاراتيه، علي الصاوي مهاجما الاتحاد: حرب نفسية لإحباطي

علي الصاوي لاعب منتخب
علي الصاوي لاعب منتخب الكاراتيه، فيتو

الكاراتيه، شن علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه هجوما قويا على اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء نص ما كتبه علي الصاوي كالآتي:

حرب نفسية جديدة من الإتحاد المصرى للكاراتيه!
اثنان وعشرون عامًا (٢٢ سنة) ألعب الكاراتيه.. أعوام مليئة بالكفاح والعرق والصبر والإصرار والمجهود والالتزام.. وتاريخ لا ينكره سوى حاقد.. تاريخ يشهد عليه الجميع في مجال الكاراتيه ويشهد علي الله تعالى.. "وكفى بالله شهيدًا".
محاولة محو مجهودى وتعبى وتاريخي الذي تعبت فيه من قِبَل الاتحاد المصرى للكاراتيه، محاولات متكررة فاشلة ليس لها قيمة.. لأن التاريخ لا يمكن تزييفه.
من شهر (٨/٢٠١٩) إلى شهر (٢/٢٠٢٣) تصنيفى ما بين الأول والثانى -عالميًا- في منافسة مع اللاعب الفرنسى صاحب ذهيبة الأولمبياد طول هذه المدة.
قَبل هذا التاريخ (٨/٢٠١٩) تصنيفى هو الثالث.
بعد هذا التاريخ (٢/٢٠٢٣) تصنيفي هو الثامن (٨) ثم التاسع (٩) ثم العاشر (١٠) وأخيرًا الحادي عشر (١١)، لعدم مشاركتي في ٤ بطولات تصنيفيّة، من ضمنهم بطولة أفريقيا، وذلك بسبب إصابتي في شهر (١٢/٢٠٢٢) إصابة بالكاحل والقدم ما زلت أُعالج منها حتي يومنا هذا علي نفقتى الخاصة!

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وقمت بتقديم مستندات بالعلاج إلى الاتحاد وتم رفض قبولها، وقالوا: "أنت مصاب خارج المنتخب!"
مع العلم أنّي مصاب في بطولةٍ مدعو إليها من قِبَل الاتحاد الروسي، والاتحاد الروسي يتحمل كل مصاريف السفر بموافقةِ الاتحاد المصري، الذي قام باستخراج القرار الوزاري لى ووافق على سفرى!
الأهم من هذا الآتي:
-لاعبَين اثنين فقط حصلوا على ميداليات في #بطولات #العالم في تاريخ الكاراتيه -لوزن ال٦٧-رجال بفضل الله "على الصاوى" واحد منهما.
- أربع سنوات إلا شهور  علي صدارة التصنيف، وهذه لم يفعلها أي مصري في تاريخ الكاراتيه حتي يومنا هذا (٨/٢٠١٩ وحتى ٢/٢٠٢٣).
- أكثر لاعب حصولًا علي ميداليات في بطولات الجائزة الكبرى.(premier league )
- ثاني اللاعبين في تاريخ مصر يحصد جائزة الجراند وينر(Grand winner the best of the best(
- منذ عام ٢٠١٧ حتى اليوم، ميزان ال ٦٧ ينطق باسمى فقط فى مصر، في محاولة للتشهير بي، ولا -ولن- أقبل بها!
- مقال كامل عني من الاتحاد الدولى. ولم تحصل من قبل أن يكتب الاتحاد الدولي عن لاعبٍ مصرى مقالًا كاملًا يشيد بمستوايا ويقول أنه متصدر التصنيف لمدة أربعة أعوام.
و الآن فاضَ بيَ الكيل.. وما قُلتُه هو نقطةٌ في محيط.. وما خَفِيَ كان أعظم!
- وفي ختامِ هذه الضغوطات والإحباط الذي يُمارَس عليّ من قِبَل الاتحاد، نشروا منشورًا لإحباطي، ولكنّ ردّي كان قويًا في الملعب كما تعودتُ دائما الحمد لله، وحصلت على المركز الأول في التصفية أمس بجدارة واستحقاق رغم عند التعافى التام من الإصابة وبعدى عن التدريب داخل المنتخب ٤ أشهور.
وقد قررتُ أني لن أتحملَ ظلمًا آخر، وكما قال الدكتور أحمد زويل رحمه الله: "الغرب ليس أفضل منا، ولكنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نُحبط الناجح حتى يفشل!"

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الكاراتيه علي الصاوي منتخب الكاراتيه الدوري العالمي للكاراتيه محمد الدهراوي

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