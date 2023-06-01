سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، تساقط أمطار متوسطة على مناطق وسط وغرب وشرق المحافظة.

وكثفت أحياء محافظة الإسكندرية تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة

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