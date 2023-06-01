سويلم: أسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى احتفالية "اجتماع شركاء التنمية - التحضير لأسبوع القاهرة السادس للمياه".

وفي كلمته توجه الدكتور سويلم بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا إستراتيجيا منذ إنشاء أسبوع القاهرة للمياه، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والمانحين ووكالات التمويل الدولية.





وأشار الدكتور سويلم إلى تطور إسبوع القاهرة للمياه كل عام، حتى أصبح علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه، حيث يجمع الإسبوع الوزراء وكبار المسئولين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، والأساتذة والعلماء والمتخصصين وخريجين الجامعات والطلاب والمزارعين، وهو ما يعطي هذا الحدث طبيعة خاصة ومميزة.

كما أصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة هامة لأفريقيا لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي، خاصة مع وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه على مستوى العالم نتيجة لندرة المياه وتغير المناخ.

Advertisements

أسبوع القاهرة للمياه الرابع

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات الإسبوع على أجندة المياه العالمية، حيث عقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27، كما أدرجت مصر أسبوع القاهرة للمياه الرابع من أكتوبر ٢٠٢١ والخامس فى أكتوبر ٢٠٢٢ في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى، حيث أسهمت توصيات ونتائج اسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة.

كما نتج عن إسبوع القاهرة الخامس للمياه في الجزء رفيع المستوى إطلاق "نداء القاهرة للعمل من أجل المياه" والذي تم إعداده بناء على مناقشات عميقة لتعزيز الإجراءات والالتزامات السياسية العالمية لدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه.

كما أشار لمجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ.

ونتيجة لمبادرة AWARe.. فقد بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة والذي أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف قريبا - باعتبارها رئيس الأمكاو - الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة في منتصف يونيو الجارى، والذى سيتم خلاله رسميا الإعلان عن إطلاق المركز الأفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

كما أنه يجرى حاليا التحضير للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التكيف خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه.

علاوة على ذلك، وكنتيجة للدورة الخامسة لأسبوع القاهرة وCOP 27، ترأست مصر واليابان رئاسة الحوار التفاعلي "المياه والمناخ" خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث نجحت مصر في تقديم مقترحات للتعامل مع تحديات المياه حول العالم.

وفيما يخص أسبوع القاهرة السادس للمياه أعرب الدكتور سويلم عن أمله باستمرار النجاح الذى تحقق خلال السنوات الماضية، والاستمرار فى السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، حيث من المقرر أن يعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم COP28، وتعمل مصر حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة -رئيس مؤتمر المناخ القادم - على مواصلة السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.