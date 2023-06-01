لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر

وسقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

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سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو

سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، فيتو