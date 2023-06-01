الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كنترول الشهادة الإعدادية
كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية، فيتو

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح الامتحانات، والتى بدأت الخميس الماضي عقب انتهاء الامتحانات بمختلف اللجان التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

شكاوى من امتحانات الدراسات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب الشهادة الإعدادية من جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى إجابات الطلاب، بعد الشكاوى التى وردت من صعوبة الامتحان.

كما أعلنت المديرية أنه سيتم محاسبة المتسبب فى ذلك مع مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب فى عمليات تصحيح الامتحان.

Advertisements

 

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالمنوفية 

واشتكى العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من صعوبة بعض الجزئيات الواردة فى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى أداه الطلاب الثلاثاء الماضى.

 

نسبة النجاح بعد تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات للإعدادية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية التى تم تصحيحها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، جاءت مرتفعة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "فيتو" إلى أن نسبة النجاح بعد تصحيح حوالى 12 ألف ورقة إجابة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من مختلف الإدارات التعليمية بلغت 95%.

وأضاف المصدر أنه لن يتم الإلتزام الحرفى بنموذج الإجابة الخاص بالمادة فى العديد من الجزئيات فى السؤال الخاص بالجغرافيا ويعض الجزئيات فى الأسئلة الخاصة بالتاريخ، وذلك نظرًا للغط الشديد الذى أحدثه الإمتحان بين الطلاب وأولياء الأمور

 

تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات

امتحانات الشهادة الاعدادية، وبدأ الخميس الماضى موجهو مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة المنوفية، تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد العديد من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب من بعض الجزئيات التى وردت فى الامتحان.

حيث تم قياس نسب الطلاب الذين تمكنوا من الإجابة الصحيحة على الأسئلة والطلاب الذين أجابوا إجابات خاطئة، ثم اتخاذ القرار اللازم والذى سيكون فى النهاية فى مصلحة الطلاب، حرصًا على مستقبلهم كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

 

بدء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وبدأت الخميس الماضى، عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ساعات من انتهاء الامتحانات الأربعاء، على أن تستمر عملية التصحيح أسبوعًا كاملًا.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأنهى82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة إمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى،  الأربعاء الماضى.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية إستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2023 المنوفية

الأكثر قراءة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

حادث الشيراتون والسلبية القاتلة!

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

تفاصيل الزيادة الجديدة في الضرائب والرسوم بعد موافقة البرلمان عليها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية