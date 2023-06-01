قرار عاجل من هيئة السكك الحديدية بسبب العاصفة الترابية

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تخفيض سرعة القطارات، بسبب الرياح والأتربة وحالة الطقس الحالية

وقررت الهيئة ذلك أيضا فى أى وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعان لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة.

على صعيد آخر أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

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الهيئة القومية للسكك الحديدية

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات فى بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

السكك الحديدية

من ناحية أخرى خاطبت السكك الحديدية كافة المحافظات لسرعة العمل على غلق المعابر غير الشرعية والتى تهدد سلامة السير وخاصة مع انتشار الشبورة المائية صباحا وحالة الطقس غير المستقر الأمر الذي يجعل الرؤية ضعيفة ويهدد بحوادث عند المزلقانات غير الرسمية.

على صعيد أخر أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 34

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 34

بنها: الصغرى 21 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18 والعظمى 30

كاترين الصغرى 12 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 34

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 39

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،