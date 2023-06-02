تفاصيل حركة ترقيات الموظفين 2023 بالحكومة، 4 موانع تحرمك من الترقيات، وهذا موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عنها

ترقيات الموظفين2023، مع اقتراب الدخول في شهر يوليو ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة صدور حركة ترقيات الموظفين في الجهات الحكومية، التي تصدر في شهر يوليو من كل عام.

ويترقب الموظفون في الحكومة صدور قرار جديد من مجلس الوزراء لترقيات عدد من الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ومن المتوقع أن يتم صدور قرار ترقيات الموظفين خلال شهر يونيو الجاري وصدور كتاب دوري به في شهر يوليو المقبل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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موعد إعلان نتيجة الترقية الموظفين في الحكومة

ويتم إعلان نتيجة الترقية علي موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أواخر شهر يونيو الجاري، وتحديدا سيكون الإعلان في 23 يونيو 2023، وذلك في اليوم العالمي للخدمة المدنية.

وهناك موقع إلكتروني يمكن للموظف أن يدخل عليه ويكتب اسمه وتاريخ تعيينه، فيعرف ترقيته والمستوى الموجود عليه حاليًا، وهل هو يستحق الترقية أم لا، وإذا كان الموظف من غير المستحقين الترقية في هذه المرة، تظهر له رسالة بموعد ترقيته.

شروط ترقيات الموظفين في الحكومة

ومن شروط الترقية للموظفين خلال العام الجديد 2023 أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وقضاء المدد البينية المنصوص عليها وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.

موانع ترقيات الموظفين في الحكومة



وشملت الموانع ما يلي:

إذا كان الموظف معارًا.

إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

وتُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2023وفقًا لأحكام القرار وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2023.

ويحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2023، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما ينبغي التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.

وفي حال حصول الموظف في تقرير تقويم الأداء على تقييم منخفض، والذي قد يمنعه من الترشح للترقي في ترقيات الموظفين 2021، يمكنه التظلم على النتيجة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من خلال التقدم بالطلب إلى لجنة تظلمات مشكلة لهذا الشأن.

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وتنص المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

كيفية الاستعلام عن ترقيات الموظفين في الحكومة

الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية

ومن المتوقع أن يتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه، عبر موقع الجهاز الموافق 23 يونيو، الذي يواكب الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

ووفقا لمشروع قرار ترقية يوليو 2023 للموظفين، فإن الموظف يستحق اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 /6/ 2023 أيهما أكبر.

ترقيات الموظفين في الحكومة،فيتو

ومن المتوقع ان يتضمن القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30/6 /2023 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

وبعد صدور قرار ترقيات الموظفين وصدور الكتاب الدوري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تقوم الجهات الحكومية بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التالية للموظفين المُرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة:

‌أ - صور طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي (سارية).

‌ب - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف، على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:

• تاريخ التعيين الفعلي على وظيفة دائمة.

• تاريخ التعيين الفرضي (إن وجد).

• تاريخ آخر ترقية.

• المستوى الوظيفي المُسكن عليه الموظف في 2/11/2016 وأقدميته فيه.

• مدد الإعارات والإجازات بدون أجر الحاصل عليها الموظف طبقًا لقرارات صادرة ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

من جانب آخر قال وزير المالية إلى أن مخصصات تعيين 70 ألف من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة حتى تتم تلك التعيينات، حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد.

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وأعلن الوزير زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023/2024 منها زيادة بن الأجور من 410 العام المالي الحالي إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وزيادة الـ 300 جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.