الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

"اقرأ" تقدم مصطفى حسني يوميًا من خلال برنامج فكّر

الداعية مصطفى حسني،
الداعية مصطفى حسني، فيتو

تعرض قناة اقرأ يوميًا فى تمام الساعة 7:15 مساء برنامج "فكّر"، تقديم الداعية مصطفى حسنى، حيث يعرض البرنامج كل يوم وتعاد حلقاته الساعة 11:45 ظهر اليوم التالي.

 

ويطرح الداعية مصطفى حسنى من خلال البرنامج دعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة التفكير في كثير من المعاني الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية وأيضًا النفسية، مجددا الدعوة إلى هذه العبادة المغفول عنها، من أجل اكتشاف معانيها الحقيقية، وتجديد ما رسخ بداخل عقولنا من أفكار مهمة للنهوض الفردي والجمعي ضمن ضوابط الشرع الحنيف، الذى لا يحد من تفكير الإنسان.
 

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الداعية مصطفى حسني، عرض له في رمضان الماضي 2023 برنامج "رميم"، وتناول فيه مسألة إصلاح النفس البشرية عبر الإيمان بالله والاستعانة به وبقدرته على تجاوز عوامل الضعف الذاتية، والتعامل مع المواقف المختلفة.

 

بينما عرض له فى رمضان 2022 برنامج "القناع"، وناقش فيه الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها، ونال البرنامج نسب مشاهدات عالية وحصد نتائج الاستفتاءات خلال رمضان الماضى كأفضل برنامج دينى فى 2022.

 

ومن أشهر برامج الداعية مصطفى حسني "خدعوك فقالوا"، وهو برنامج أسبوعي يعرض كل جمعة على قناة اقرأ قدمه على مدار ثلاثة أجزاء، وبدأ في تقديم الجزء الرابع منه في 11 مارس 2013، ويهدف هذا البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

 

وبرنامج "عمار الأرض" وهو يقدم على قناة اقرأ أسبوعيا منذ بداية سنة 2012، وله برنامج سحر الدنيا عرض في شهر رمضان من عام 2012 على قناة اقرأ.

 

بالإضافة إلى برامجه الإذاعية الأخرى ومنها علي نجوم إف إم بعنوان "عيش اللحظة" عرض في رمضان 2014، وعلى قناتي النهار واقرأ "يوم في الجنة" عرض في شهر رمضان من عام 2012، وبرنامج على طريق الله علي قناة النهار في 2013، وإنسان جديد عام 2015، وبرنامج فن الحياة 2016، وفكر عام 2017.

 

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مصطفى حسني الداعية مصطفي حسني برنامج فك ر قناة اقرأ اخبار الفن

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