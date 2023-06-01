أولى ليالى العرض المسرحى دم السواقى بثقافة بولاق الوادي الجديد

قدمت فرقة بولاق المسرحية التابعة لفرع ثقافة الوادى الجديد، الأربعاء، أولى عروضها المسرحية «دم السواقى»، على مسرح بيت ثقافة بولاق.



وقالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الخميس، إن العرض ضمن فعاليات عروض المسرح التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإنتاج الاداره العامه للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعى ويقدمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذ ضياء مكاوى من خلال بيت ثقافة بولاق التابع لفرع ثقافة الوادى الجديد.

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وأوضحت ابتسام عبد المريد، أن أحداث المسرحية تدور حول أشهر حكايات العشق في التراث الشعبي المصري من خلال تسليط الضوء على قسوة القدر والمجتمع على العشاق والذين يفرق بينهم لأسباب مختلفة حيث نرى ذلك من خلال القصة الرئيسية للحبيبين "نور" و"صبح" واللذين يفترقا ولا تسمح الحياة بالتقائهما كالقصص الشعبية الموروثة مثل شفيقة ومتولي وحسن ونعيمة. وهل الحب حقا جريمة نحاول التنصل منها ونعتبر العاشق مجنون؟ أم أن المال والسلطة هما من يتحكموا في المشاعر والأحاسيس والحب يصبح مجرد تهمة.

ومن جانبه أكد محمد سعد مخرج العرض في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، أو العرض بمشاركة محمد اشرف، محمد جود،محمد عبد المنعم، محمد طلعت،سعد محمد، تبارك محمد، رنا كارم، نورهان محمود،محمد مغاورى،احمد منصور،مؤمن عبد الباسط،اسلام عبد الغفار،مرفت عبد العال، مصطفى عثمان، احمد نصيب.

وأضاف مخرج العرض، أن دم السواقى من تأليف بكرى عبد الحميد،الحان حسام حسنى، اشعار بسام السيد عبد المنجى، وإخراج..محمد سعد..

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