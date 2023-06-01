غيوم وأمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بالبحيرة (صور)

شهد اول أيام شهر يونيو بمحافظة البحيرة طقساَ غائما علي فترات بين أمطار خفيفة غير مؤثرة وغيوم مستمرة على مدار اليوم في بعض الأنحاء.

غيوم وأمطار خفيفة غير مؤثرة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

حيث شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة غيومإ مستمرة منذ الساعات الأولي من نهار اليوم استمرت حتى الآن مع هطول أمطار خفيفة لمدة دقائق قليلة غير مؤثرة قبل أن تتوقف مع استمرار لموجة الدفء التي تشهدها المحافظة منذ أيام.

غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

كما شهدت أنحاء متفرقة من مراكز رشيد وادكو وادفينا وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص وايتاي البارود ظواهر مماثلة

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غيوم وأمطار خفيفة غير مؤثرة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى "خماسينى" يومي الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

ونشرت الهيئة بعض النصائح التى يفضل إتباعها:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.





غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

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