الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غيوم وأمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بالبحيرة (صور)

غيوم وأمطار خفيفة
غيوم وأمطار خفيفة غير مؤثرة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة،فيتو

شهد اول أيام شهر يونيو بمحافظة البحيرة طقساَ غائما علي فترات بين أمطار خفيفة غير مؤثرة  وغيوم مستمرة على مدار اليوم  في بعض الأنحاء.

غيوم وأمطار خفيفة غير مؤثرة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

حيث شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة غيومإ مستمرة منذ الساعات الأولي من نهار اليوم استمرت حتى الآن مع هطول أمطار خفيفة لمدة  دقائق قليلة غير مؤثرة قبل أن تتوقف مع استمرار لموجة الدفء التي تشهدها المحافظة منذ أيام.

غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

كما شهدت أنحاء متفرقة من مراكز رشيد وادكو وادفينا وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص وايتاي البارود  ظواهر مماثلة

Advertisements

غيوم وأمطار خفيفة غير مؤثرة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد  إلى منخفض حرارى "خماسينى" يومي الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

ونشرت الهيئة بعض النصائح التى يفضل إتباعها:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج. 
 
 

غيوم وأمطار خفيفة علي أنحاء متفرقة بالبحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

طقس البحيرة امطار الخميس الجمعة المحمودية القاهرة بمحافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

وكيل الصحة بالبحيرة يشارك في حملة للتبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة

القضاء على القوارض بـ83 ألف فدان في حملة مكبرة بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

تعليم البحيرة تنشر شروط الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة

صحة البحيرة: فتاة تُوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية