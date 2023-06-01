الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجامعة العربية تشارك في منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الاثنين المقبل

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

 تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في فعاليات منتدى الاستدامة والعمل الحكومي تحت شعار " الاستدامة والعمل الحكومي: "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية" المقرر يوم الاثنين المقبل بالقاهرة.

أعمال المنتدى

ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال المنتدى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد رشيد خطابي.

ويشارك في فعاليات المنتدى نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصون ورائدات ورواد الأعمال، ويتضمن ثلاث جلسات حوارية حول الابتكار في صنع السياسات المستدامة، والمدن الذكية وحلول الاستدامة، وإدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية.

Advertisements

مرحلة التحول إلى الاقتصاد

وسيتم خلال المنتدى تقييم الوضع الحالي للبلدان العربية في مرحلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما سيشهد المنتدى إطلاق تقرير حول " حالة الحكومات العربية - الاستدامة والحكومة الخضراء" وإصدار مجموعة من التوصيات حول أفضل السبل للنهوض بالاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية بشراكة بين مختلف الفاعلين الحكوميين والخواص ومنظمات المجتمع المدني.
 

الجامعة العربية تنظم اجتماعا خاصا لعرض المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء غدا

اقتحام الأقصى في عيون المحللين السياسيين، إسرائيل تنفذ خطة 20-50 للاستيلاء على القدس، ورد الجامعة العربية ضعيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجامعة العربية منتدى الإستدامة والعمل الحكومى أبو الغيط

مواد متعلقة

أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان

أبو الغيط يشارك فى افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمى سيملس الشرق الأوسط 2023

أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية لا يعني استئناف علاقاتها مع جميع الدول (فيديو)

أبو الغيط يدين السماح بمسيرة المتطرفين الإسرائيليين في القدس واقتحامات المستوطنين للأقصى

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية