مستقبل وطن يرد على اتهامه بأحداث نقابة المهندسين

تابع حزب مستقبل وطن ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة واختلاق روايات قال إنها ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ ۳۰ مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد الحزب أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيدًا عن المزايدات والأساليب الملتوية.

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وشدد الحزب على أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات... وأن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة.. كما أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض ادعاءات مغرضة.

جدير بالذكر أنه عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين خرجت بعض الاتهامات تحمل المسؤولية لحزب مستقبل وطن، وهو ما دعا الحزب إلى تبرئة ساحته ونفي أى صلة له بما حدث.