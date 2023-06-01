الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

اعتزال هامسيك أسطورة نابولي بعد مسيرة حافلة

هامسيك،فيتو
هامسيك،فيتو

أعلن السلوفاكي ماريك هامسيك صانع ألعاب نادي طرابزون سبور التركي وأسطورة نابولي السابق وصاحب الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده، اليوم الخميس اعتزاله نهاية الموسم الحالي.

هامسيك يعلن الاعتزال

وقال هامسيك صاحب 35 عاما الذي خاض معظم مسيرته في صفوف نابولي خلال مؤتمر صحفي: "ليس قرارا سهلا، لكن كانت مغامرة رائعة".

ووضع هامسيك حدا لمسيرته الدولية مع سلوفاكيا العام الماضي بعد 15 عاما ارتدى خلالها شارة القيادة وختم مسيرته كأفضل هداف في تاريخ المنتخب مع 26 هدفا في 136 مباراة، كما قاد بلاده إلى ثمن نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010 وأمم أوروبا في فرنسا 2016.

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وفي الأندية، دافع لاعب خط الوسط عن ألوان نابولي خلال 520 مباراة في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي، بين عامي 2007 و2019.

وانضم هامسيك إلى طرابزون سبور في يونيو 2021 وساهم في فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي بعد 38 عاما من تتويجه الأخير. 

وتقام المرحلة الأخيرة من الدوري التركي في 6 و7 يونيو الحالي. 

نابولي يعرض مبلغا ضخما على لويس إنريكي

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الإسباني لويس إنريكي، مرشح لتدريب فريق كبير في إيطاليا الموسم المقبل. 

وبدأت التوترات تتصاعد بين مدرب نابولي الحالي لوتشيانو سباليتي، ومالك النادي أوريليو دي لورينتيس، بعد أن حصل البارتينوبي على أول لقب للاسكوديتو منذ 33 عاما. 

وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلوو سبورت"، أن اسم لويس إنريكي يبرز كمرشح مفضل ليحل محل لوتشيانو سباليتي في نابولي، مضيفة أن دي لورينتيس يحاول إقناع المدرب الإسباني، بالتوجه صوب إيطاليا.  

وتابعت الصحيفة، أنه يتم إعداد عقد مدته عامين بقيمة 10 ملايين يورو سنويا لمدرب منتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي، وإذا رفض مدرب إسبانيا السابق العرض، فسينظر دي لورينتيس إلى خيارات أخرى مثل تياجو موتا مدرب بولونيا، وفينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا. 

وسبق لإنريكي الذي يعتبر من المرشحين أيضا لتدريب توتنهام، أن أشرف على تدريب روما في الدوري الإيطالي. 

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