الخميس 01 يونيو 2023
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فيفو vivo V25e، سعر ومواصفات الجوال في الإمارات

جوال فيفو، فيتو
جوال فيفو، فيتو

فيفو vivo V25e, يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت فى الإمارات العربية المتحدة عن مواصفات وسعر جوال  فيفو vivo  V25e، والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف المجموعة V، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جوال vivo. 

مواصفات جوال vivo v25e 

ويأتي جوال vivo V25e  بقدرات كاميرا وتكنولوجيا تصوير ذكية، حيث تم تزويده بكاميرا خلفية ذات استشعار فائق OIS Ultra-Sensing بدقة 64 ميجابكسل تلتقط الصور والفيديو بجودة فائقة الدقة HD، حتى مع قلة الضوء لتوفر تجربة تصوير ليلي مميزة. 

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كما يأتي الجوال بلونين هما أسود الماسي (Diamond Black) وذهبي شروق الشمس (Sunrise Gold) متغير اللون من زجاج الفلورايت AG والذي يغير لونه عند التعرض لأشعة الشمس.

 

وعلاوة على ذلك، يتيح الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ميزة Natural Portrait المتطورة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة بخيارات مختلفة لتجميل الوجه، حيث تحسن بذكاء الجودة العامة والوضوح لصور السيلفي لتبدو طبيعية بدون محسنات.

كما يأتي V25e بمعالج عالي الكفاءة في استخدام الطاقة مع قدرات الشحن السريع 44 واط (Flashcharge44w)، ويقوم بشحن الهاتف من 0%-58% في 30 دقيقة ويدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS وتتضمن وسائل الأمان والحماية دعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب  ويتم تغيير لون الظهر تلقائيا أثناء شحن الهاتف. 

معدل التحديث للجوال 

ويعزز معالج MediaTek Helio G99 استخدام الطاقة ويدعم معدل تحديث 90 هرتز، فضلًا عن البث السلس كما يسمح محرك الألعاب MediaTek HyperEngine 2.0 Lite الذي يأتي مع المعالج، تجربة ألعاب سلسلة مع أداء مستقر واستجابة أسرع واتصال موثوق.

كما يأتي جوال V25e بشاشة أموليد ويبلغ سمكه 7.79مم وبوزن 183 جم. كما تصل سعة ذاكرة V25e إلى128GB ويمكن إضافة ذاكرة ممتدة حتى 1 تيرابايت ويبلغ سعر الجوال 1100 درهم. 

وشركة فيفو لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت وتقوم الشركة بتطوير برامج خاصة لإصدارات هواتفها مثل متجر فيفو وآي مانجر المضافة بشكل افتراضي مع نظام التشغيل المعدل الخاص بهم «فن تتش أوس» المبني على نظام أندرويد.

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