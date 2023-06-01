الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

يناقشه المجلس الأسبوع المقبل، تفاصيل تقرير مالية الشيوخ بشأن خطة التنمية

مجلس الشيوخ يناقش
مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية، فيتو

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.

Advertisements

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 

وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.

معدل البطالة 

وجاء في الخطة أيضا أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

مصادر النقد الأجنبي 

وحول مصادر النقد الأجنبي، كشفت وزيرة التخطيط، أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.

معدلات النمو في خطة التنمية الاقتصادية 

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية المستهدفة في عام 2024/23، أكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.

وقالت الوزيرة: وفيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.

وزيرة التخطيط تستعرض أبرز المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية قبل مناقشتها بالشيوخ الأسبوع المقبل

كما تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، عددا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كافة القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس الشيوخ الاستثمارات العامة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2023 2024 خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مواد متعلقة

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية قبل مناقشتها بالشيوخ الأسبوع المقبل

وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية أمام "الشيوخ "

الشيوخ يحيل خطة التنمية 2023 /2024 للجنة الاقتصادية بالمجلس

وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

عاصفة ترابية تضرب شوارع الجيزة والقاهرة ( صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية