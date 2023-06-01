الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

أمطار غزيرة ورعد وبرق في شوارع مرسى مطروح (صور )

اشتداد الامطار في
اشتداد الامطار في مرسي مطروح،فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس أمطار غزيرة ورعدية تصاحبها تقلبات في الأحوال الجوية.


والتقطت عدسة "فيتو" صورًا للشوارع تظهر سقوط الأمطار الغزيرة بعد استقرار الطقس الأيام الماضية.

وفوجئ أهالي مطروح بسقوط الأمطار الغزيرة والرعد والبرق وذلك بعد استقرار الأحوال الجوية الأيام الماضية وهبوط الامطار الخفيفة صباح اليوم. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

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مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن حيث يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى
ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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