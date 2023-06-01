بعد قرار وزير التعليم، طالب بالجامعة الروسية يتنازل عن دعواه بقيده بكلية الطب

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب للدائرة السادسة للتعليم للتنازل عن دعوى قضائية مقامة بمجلس الدولة تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات برفض تحويل طالب من كلية الطب بجامعة اورال الطبية الحكومية بدولة روسيا الاتحادية الى كلية الطب جامعة القاهرة.

الجامعات الروسية

استندت الدعوى الى الظروف الاستثنائية التي ضربت روسيا من الحرب الدموية المندلعة بينها وبين أوكرانيا والحصار الاقتصادي الخانق لروسيا وما تبع كل ذلك من القفزة الهائلة للدولار أمام الجنيه المصري والتي عصفت بخطط الطالب التعليمية.

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حملت الدعوى رقم 28329 لسنة 77 بشق عاجل تم نظرة في فبراير الماضي أمام الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإداري وتداولت من وقتها القضية وجاء في الدعوى أن الطالب يدرس بكلية الطب بجامعة أورال الحكومية الطبية بدولة روسيا وأنها جامعة مرموقة أنشئت عام 1930 , وفي الدعوى أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وماتلاها من حصارات اقتصادية وتهديدات نووية بين القوى العظمى وعصف اقتصادي بدول العالم وبطبقات الشعوب تسببت في العصف بأحلام الطالب وخططه التعليمية، وتستطرد الدعوى ثم كانت أزمة الدولار بمصر والذي قفز فجأة من 14 جنيها الى 32 جنيها بما تسبب في عدم مقدرة الطالب على سداد الرسوم وأشارت الى وجوب تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية التي كانت تسمى نظرية سلطات الحرب.

كلية الطب

طالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من وزارة التعليم العالي برفض تحويل طلبة كليات الطب من المصريين بدولة روسيا الى كليات الطب بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمصر مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها فتح باب التحويل استثنائيا استنادا الى ظروف الحرب والأزمة الإقتصادية الخانقة وقفزات سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري , وهو ماقد استجابت له الوزارة.



يذكر أنه قد صدر قرار التعليم العالي في 13 مايو بتمكين الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية.