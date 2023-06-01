إغلاق مسابقة وظيفة كيميائي بمياه الشرب بالمنيا وإعادة المسابقة من جديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن إلغاء المسابقة الخاصة باختيار وظيفة كيمائي وإعادة الإعلان مرة أخرى على الموقع والصفحة الرسمية للشركة في وقت لاحق.



وذكر بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، أنه نظرا لعدم اجتياز المتقدمين للاختبارات التحريرية بمسابقة وظيفة كيمائي في الإعلان رقم 2 لسنة 2022، والتي اقيمت في كلية العلوم بجامعة المنيا، قرر مجلس إدارة الشركة إلغاء المسابقة وإعادة الاعلان عن المسابقة علي الصفحة والموقع الرسمي للشركة في وقت لاحق.

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وفي وقت سابق، استلم المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطة مياه ساقولا ببني مزار ومحطة مياه علي باشا حلمي بمركز مطاي.



وأكد "السعيد" على أهمية التأكد من مأمونية الخدمات المقدمة للحفاظ على الصحة العامة، ووضع خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، وهي الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والصرف وتطبيقها ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية.