الزراعة: توفير 71% من تقاوي المحاصيل الحقلية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس اجتماعًا في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية وذلك لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الوزارة تتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية، مؤكدًا أن ذلك يأتي أيضًا في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

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الاكتفاء الذاتي من التقاوي

وقال القصير إن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم أنتاج حوالي 45 ألف طن تقاوى عام 2021، وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفى عام 2022 وصلت نسبة التغطية 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71%، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 100% مع تحقيق فائض استراتيجى للتصدير للسوق الخارجى ‏.

كما ناقش الاجتماع أيضا جهود وخطة الدولة في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية باعتبارها أخطر الآفات التى تواجه محصول الذرة خلال الموسم الزراعي الحالي، وما يمكن تحقيقه للقضاء على أخطارها.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة لم تسجل أي إصابات بالآفات في عموم المحاصيل الشتوية خصوصًا محصول القمح خلال الموسم الجاري.

وقال إن الرصد الدوري لفرق مكافحة الآفات اطمأنت على عدم وجود إصابات مؤثرة على الإنتاج حيث تم معالجة اى إصابة بالآفات حال ظهورها مما أدى إلى عدم تطور أي آفة.

الزراعات المتأخرة للقمح

وأضاف أن مهندسي الإدارة المركزية للمكافحة على مستوى المناطق والإدارات العامة تتابع الزراعات المتأخرة من القمح حتى تمام حصاد جميع الحقول وحث المزارعين على توريد القمح مع الجهات المسئولة لتوفير رغيف الخبز للمواطن المصري.

كما أكد أن الإدارة تتابع بكل جدية زراعات الذرة الشامية وهو أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية بداية من زراعته والتي بدأت مبكرًا فى بعض المحافظات مع شهر مارس مثل محافظة سوهاج مركز اخميم والتي وصلت إلى مرحلة طرد النورات الآن ومتابعة زراعات الذرة فى باقي المحافظات للتتبع اى ظهور لدودة الحشد الخريفية وعلاجها وبتوجيهات وزير الزراعة حيث تم تخصيص مبيدات دودة الحشد الخريفية.

زراعة القطن

ولفت رزق إلى أن الدولة تولى اهتمام خاص لزراعة القطن وهى أحد الزراعات التصنيعية الهامة والتي تصاب بالعديد من الآفات حتى الجني ولذلك عملت الإدارة على تواجد مهندسيها من بداية الزراعة وتتبع مواعيد زراعة المحافظات لتتواجد بجوار الفلاح حيث كانت اول الزراعات فى محافظة الفيوم وتوالت الزراعات في باقي المحافظات حيث قامت الوزارة بتوفير مبيدات آفات القطن المختلفة ضمن الخطة القومية لمكافحة آفات القطن لمكافحة آفات القطن ما يضمن دعم المزارعين.

وقال "رزق" إن الإدارة تواصل عملها بالمرور على الحقول بشكل شبه يومى كما تتابع أعمال المرور والفحص لمهندسي المكافحة بمديريات الزراعة والذين يبذلون جهدًا فى هذا الاتجاه للحفاظ على الإنتاج الزراعي والآمن الغذائي من أضرار الآفات في ظل التغيرات المناخية التي تستدعي المراقبة الدائمة لتأثر الآفات بها سواء فى تغير ظهور أو أنماط أعدادها وسلوكها وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن هذا العمل يأتي فى إطار ما تريده الدولة بالاهتمام بالزراعة المصرية حفاظا على الآمن الغذائي وتعظيم سلسلة القيمة المضافة فى كافة مراحل الإنتاج الزراعي وبدعم وزير الزراعة وتوجيهاته لتعاون كل المؤسسات وكذلك التنسيق مع قطاع الخدمات ولجنة إدارة أزمة دودة الحشد الخريفية.