شروط قرض السيارة من بنك مصر للموظفين

قرض السيارة 2023، يقدم بنك مصر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، والتي يأتي من أبرزها قرض تمويل شراء السيارات في 2023.



قرض السيارة من بنك مصر

يمنح قرض السيارة للمصريين في بنك مصر من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض السيارة بموجب الدخل.

الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفون بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

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شروط قرض السيارة من بنك مصر

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون )

عرض أسعار معتمد من المعرض



بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).



بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مزايا قرض السيارة من بنك مصر

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تامين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة)

تمويل السيارات المستعملة ( بشروط محددة ).

تجري شركة كيا، العديد من الاستعدادات لطرح أصغر شاحنة بيك اب داخل السوق السيارات الأسترالية ذات الكابين المزدوج من المقرر أن تصل كيا بيك آب إلى الوكلاء خلال عام 2025.

وأكدت شركة كيا، أن الشاحنة تهدف إلى إضافة تصميم جديد تستطيع من خلاله منافسة سيارات تويوتا وفورد وإيسوزو.



وأوضحت شركة كيا، أنه تم تخصيص الوكلاء الأستراليين كأول متلقين لشاحنة كيا بيك آب باكي مزدوجة الكابينة وبالتالي، من المرجح أن يتم كشف النقاب العالمي عنها في وقت ما في منتصف عام 2024، مما يمهد الطريق لوصولها المتوقع إلى صالات العرض الأسترالية بحلول عام 2025.

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وقد كشفت صور سيارات كيا أثناء الاختبارات حصول الشاحنة علي رمز “TK”.. وعلى الرغم من إخفاء بعض عناصر التصميم على نطاق واسع، إلا أنه أمكن استجلاء بعض مظاهر تصميمها خاصة تصميم المصباح الأمامي الذي يأتي مصحوبًا بشبكة تشبه الموجودة بطراز كيا موهافي. لوحظ أيضًا أن قوس العجلة يفتقد إلى أغطية واضحة ومن المتوقع أن تأتي اضافات كثيرة بسيارة الإنتاج الفعلى القادمة.

كيا بيك اب TK على قاعدة موهافي

من جانبه قال المدير العام لتسويق كيا بأستراليا، كريستو فالنتين: ”تقوم كيا باستمرار بتقييم جدوى الموديلات الجديدة والمستقبلية المتوفرة أو التي قد تكون متاحة بالأسواق، ولسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على الإنتاج المحتمل الآن".



زودت شاحنة كيا بيك آب ذات الكابينة المزدوجة محدودة للغاية، ومع ذلك، تشير بعد التوقعات إلى أن السيارة سيتم بناؤها على نفس الهيكل العظمي لطراز كيا موهافي. تشير المصادر كذلك إلى أن “TK” من المحتمل أن يتم تشغيلها بواسطة محرك توربوديزل V6 سعة 3.0 لتر، على غرار المحرك الموجود في موهافي، وسيوفر هذا المحرك لكيا بيك اب قوة مماثلة لقوة فورد رينجر وتويوتا هايلوكس GD ليجنيد



ومن المتوقع أن توفر شاحنة البيك أب ذات الكابينة المزدوجة من كيا قدرة سحب مكابح تبلغ 3500 كجم، مع تصنيف حمولة يبلغ حوالي 1000 كجم، مما يجعلها منافسًا مباشرًا للموديلات المذكورة أعلاه. ومن المثير للاهتمام، إلى جانب طراز الديزل، أن كيا تعمل على شاحنة بيك آب كهربائية بالكامل بكابينة مزدوجة والتي سيتم بيعها بشكل منفصل عن طراز “TK”.