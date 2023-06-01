الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

تكليف زهر الدين السعيد الليثى مديرا عاما للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بدمياط

زهر الدين الليثي،
زهر الدين الليثي، فيتو

أكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وافقت على قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثي مدير عام إدارة دمياط التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير عام التعليم العام بدمياط.

حصل "الليثي" علي ليسانس آداب وتربية لغة انجليزية عام ١٩٨٦ وعمل معلم للغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية ومدربا معتمدا من الإدارة المركزية للتدريب وأكاديمية المعلم والجامعة الأمريكية ومؤسسة الامدايست لفترة تجاوزت العشرين عاما.

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وشغل عدة وظائف قيادية كان منها مديرا لمدرسة المرشدى بقسميها اللغات والعربى لمدة ثلاث سنوات ثم وكيلا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ووكيلا لإدارة عزبة البرج التعليمية لمدة ثلاث سنوات ثم شغل مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ثم مديرا لإدارة الروضة التعليمية ثم مديرا لإدارة دمياط الجديدة ثم مديرا لإدارة دمياط التعليمية.

حصل "زهر الدين الليثي" على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية سنة ٢٠٠٠ لمدة عام دراسي لدراسة طرق التدريس الحديثة والتعلم بممارسة الأنشطة التربوية والاستراتيجيات المختلفة، ثم
حصل على بعثة الوزارة للمملكة المتحدة عام ٢٠٠٢

وعمل ضمن مجموعة المدربين فى مشروع المعايير القومية للتعليم ومشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدراء وموجهى اللغة الانجليزية، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP2 ومشروع ERP لتطوير التعليم في مصر.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية فى التخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعالة وتوقع وإدارة الأزمات وتنمية التفكير الابداعى وتدريس القيم الأخلاقية والمهارات الهامة للشخصية السوية وبرنامج تطوير القيادة من القنصلية البريطانية ثم حصل علي الرخصة الدولية لقيادة الأعمال من جامعة ميسورى أمريكا ٢٠١٣ كما حصل على دورة الجودة الشاملة وبرنامج مفهوم الهندرة والاتجاهات المعاصرة للإدارة.

 

وكيل "تعليم دميـاط" يكلف د. رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء

من ناحية أخرى، كلف المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، د. رحاب يوسف صادق البراشي "كبير معلمين" والتي تشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط، مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء.

يذكر أن "البراشي" تم تعينها سنة ١٩٩٤ وهي الآن على الدرجة المالية العالية ( التخصصية )حصلت على درجة الماجستير ٢٠١٣ تخصص علم نفس تربوى ودبلومة إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية اسليسكا ٢٠١٨ ودرجة الدكتوراه ٢٠٢٠ تخصص علم نفس تربوي.

وخلال فترة عملها شغلت البراشي، عدة مناصب كان منها..

- عضو متابعة الادارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة

- مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط ۲۰۱۷.

رحاب البراشي

- مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط حتى تاريخه، بالإضافة إلي كونها مدرب في برنامج تأهيل ورفع كفاءة قادة التعليم الفني تحت إشراف وزارة التعليم الفنى والتدريب بالقاهرة بإشراف مركز التدريب الصناعي ITC وشركة إنترتك إنترناشيونال ليمتد مصر.

كما حصلت "د. رحاب البراشي" علي بعض الدورات التدريبية كان منها

- دورة إعداد كوادر تدريبية لبرنامج تعليم مهارات التفكير " کورت 1 " ٢٠١٤.

- دورة إعداد البرامج الإرشادية بكلية التربية جامعة دمياط ٢٠١٤.

- دورة إعداد مدربي اللامركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعي بوزارة التربية والتعليم إعداد كوادر مدربين لبرنامج بناء مؤشرات التعليم ٢٠١٥.

- برنامج تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي فبراير ۲۰۱۷ مرکز إعداد القيادات التربوية.

- دورة استراتيجية الأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية ٢٠١٨.

- إعداد القادة من المجموعة العربية للدراسات ۲۰۱۹.

- دورة اختبارات القيادات التربوية 2019

 

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