الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

القضاء على القوارض بـ83 ألف فدان في حملة مكبرة بالبحيرة

القضاء علي القوارض
القضاء علي القوارض بـ ٨٣ ألفا فدان في حملة مكبرة بالبحيرة

قامت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس بدر محمد بدر بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على القوارض فى 187 جمعية زراعية حتى الآن من إجمالى مستهدف 394 جمعية، وبلغت المساحة المعالجة ٨٣ ألفا و٦٠ فدانا من إجمالى مساحة 176 ألف فدان بنطاق المحافظة  ضمن لفعاليات الحملة التى أطلقتها  المديرية  لمكافحة القوارض، بدءا من 15 مايو الجارى وحتى 20 يوليو المقبل بجميع مراكز المحافظة.

القضاء على القوارض بـ٨٣ ألف فدان في حملة مكبرة بالبحيرة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة  أنه تم توفير إحتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من المبيدات والمسيلات لتنفيذ تلك الحملات من خلال المركز الإقليمى لمكافحة القوارض لقطاع وسط وغرب الدلتا، وذلك باستخدام مبيد فوسفيد زنك وجريش الذرة، وطعم البيت.

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من الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ ثلاث حملات قومية كل عام لمكافحة القوارض حيث يتم تنفيذ حملة صيانة وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل، وحملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية، وحملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية.

وفي سياق آخر شنت الوحدات المحلية حملات مكثفة ارفع  1902 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 6 مراكز بالبحيرة. في إطار جهود محافظة البحيرة وتكثيف حملاتها المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث قامت الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز  بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن رفع 1902 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن  1081 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور - 229 حالة برشيد - 216 حالة إشغال طريق مخالفة بإيتاى البارود -181حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار - 150 حالة إشغال طريق مخالفة بالدلنجات و 45 إشغال طريق مخالفة بأبو حمص.

 

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