الكشف عن نتائج دراسة حول اهتمامات الأطفال الرقمية في مصر

كشفت دراسة جديدة لخبراء امن المعلومات عن اهتمامات الأطفال والأنشطة الرقمية التي يفضلونها حيث أكدت الدراسة انه خلال الأشهر الماضية، كانت التطبيقات الثلاثة الأكثر شيوعًا على نظام التشغيل "أندرويد" بين الأطفال في مصر هي "يوتيوب" (32.1%) و"واتس آب" (19.3%) و" تيك توك (10.2%).

وكانت التطبيقات الأكثر شيوعًا على نظام التشغيل "ويندوز"، هي: "جوجل كروم" (47.2%) و"مايكروسوفت ايدج" (11.6%) و" مايكروسوفت أوفيس" (9.0%).

Advertisements

دراسة اهتمامات الأطفال

وتغطي الدراسة الجديدة حول اهتمامات الأطفال الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، وتستند إلى بيانات مجهولة المصدر، بما في ذلك الاستعلامات من خلال عمليات البحث، والتطبيقات الأكثر استخدامًا، والمواقع الأكثر زيارة.

وتم توفير البيانات طوعية من قبل مستخدمي برنامج Kaspersky Safe Kids. وساعد تحليل هذه البيانات على فهم اهتمامات الأطفال على مدار السنة.

وعلى المستوى العالمي، تبيّن أن الأطفال يبحثون في الغالب عن القنوات والمدونين الذين يركزون على إنشاء المحتوى الترفيهي (مثل، مقاطع التحديات أو المحتوى المتعلق بأنماط الحياة، حيث بلغت هذه النسبة 19% من جميع الاستفسارات).

وجاءت الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية وأعمال الرسوم المتحركة اليابانية "الأنمي" (17%) في المرتبة الثانية من حيث معدلات الإقبال.

واحتلت مقاطع الفيديو الموسيقية المركز الثالث بنسبة (15.7%). واستحوذ مدونو الألعاب على ما نسبته 15.5% من عمليات البحث، ومحتوى الألعاب الأخرى بنسبة 10%.

ومن بين المدونين والقنوات، فقد حلّ كل من MrBeast وSSSniperWolf في المرتبة الأكثر شهرة على المستوى العالمي.

أما من حيث الرسوم المتحركة، فقد ظهر أن الأطفال يبحثون كثيرًا عن عدد من الأعمال الشهيرة، ومن أبرزها Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Season 5 وMSA التي اشتهرت سابقًا باسم My Story Animated.

واحتلت الأعمال Chainsaw Man وDemon Slayer وOne Piece مرتبة الصدارة في عدد الاستفسارات المتعلقة بالبحث عن الرسوم المتحركة.

أما ما يتعلق بالأفلام التي يحبها الأطفال على مستوى العالم، فقد جاء في الصدارة كل من Super Mario Bros وBlack Panther: Wakanda Forever وRock Dog 3: Battle the Beat.

وكانت أغنية Baby Shark الأكثر بحثًا من قبل الأطفال، وتصدرت فرقتا البوب الكوريتان BLACKPINK وBTS، والفنان البورتوريكي Bad Bunny قائمة البحث المتعلقة بالأعمال الموسيقية الأكثر جاذبية لهم، بينما كان الراب نوع الموسيقى الأعلى استقطابًا بشكل عام.

وكانت الشخصيات Aphmau وDream وTechnoblade على مواقع التواصل الاجتماعي في صدارة طلبات البحث الشائعة لمدوني الألعاب، وإلى جانب Roblox وMinecraft، فقد اشتملت قائمة الألعاب المفضلة للأطفال على كل من Brawl Stars وFortnite وGenshin Impact وStumble Guys.

وتشمل الاتجاهات الشائعة الأخرى على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق Gacha Life. ويتضمن ذلك مقاطع فيديو من الألعاب ومن منصة TikTok والأفلام الصغيرة والمزيد غيرها.

أما بالنسبة إلى أعمال الميمات التي تشمل الصور والفيديوهات والنصوص، فقد كانت " beluga" و"skibidi bop" و"gigachad" و"countryhumans" الأكثر شعبية بين الأطفال خلال العام الماضي وكانت مقاطع الفيديو ASMR التي تتكون من محاكاة المحتوى الحسي، مثل الهمس والأصوات الواضحة والحركات البطيئة التي تساعد على الاسترخاء، شائعة جدًا أيضًا، بينما كان المقطعان "Asmr eat" و"asmr makeup" الأكثر استحواذًا على عمليات البحث.

امن الاطفال وسلامتهم

قالت آنا لاركينا، خبيرة تحليل المحتوى الشبكي في كاسبرسكي: "لقد تم تسجيل الكثير من الأحداث التي جذبت اهتمام الأطفال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المواضيع الشائعة التي تستحوذ على مستوى عالٍ من الاهتمام والطلب من خلال عمليات البحث بينهم، وكان هناك العديد من القصص "الموسمية" المرتبطة بإصدارات أفلام الرسوم المتحركة الجديدة.

أضافت إن كافة هذه الاتجاهات مهمة ومثيرة للاهتمام بنفس القدر للأطفال، وهذا يعني أنه يمكن للآباء أيضًا الانضمام إلينا وإلقاء نظرة على الاتجاهات الحالية لبناء المزيد من علاقات الثقة مع أطفالهم، ليكون بمثابة حل مساعد ومفيد للغاية للآباء ويمكنهم الوثوق به. وإضافة إلى الحفاظ على أمن الأطفال الرقمى وسلامتهم عبر الإنترنت، يستطبع الآباء التعرف إلى اهتمامات أطفالهم".