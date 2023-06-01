الزراعة: غدًا ذروة الموجة الحارة، وتحذير من حر بؤونة

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد اليوم مع بداية شهر يونيو اليوم الخميس ستصل إلى زروتها غدًا الجمعة وهي فترة الارتفاع القياسي في ربيع هذا العام، والذي سيشهد أيضا زيادة كبيرة في نشاط العواصف الترابية.

شهر بؤونة

ولفت إلى أن شهر بؤونة في التقويم القبطي المصري يبدأ في 7 يونيو الجاري وهو من أكثر شهور السنة حرارة وفيه تبدأ الشمس الظاهرية تميل نحو الشمال، لتعلن عن البداية التدريجية للصيف المناخي، حيث يبدأ الصيف فلكيا في 22 يونيو، وخلال شهر يونيو سيقل مستوى التغيرات المناخية ولا يتبقى منها إلا فقط موجات الحرارة.

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ووجه فهيم بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات بسبب الموجة شديدة الحرارة الحالية خاصة لمزارعي المانجو والزيتون والموالح والرمان وكل الفاكهة الصيفية ومزارعي الخضر الصيفية والمحاصيل الحقلية.

3 منخضفات موسمية حارة

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، من موجة حارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى تضرب البلاد مع بداية فصل الصيف مناخيًا.

أوضح فهيم أن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفضي الهند الموسمي، والسودان الموسمي، معًا بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق، لافتًا إلى أن منخفض الهند الموسمي، يمتد على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد.

ارتفاعات قياسية في الحرارة

تابع أن ذلك الأمر ينتج عنه ارتفاعًا قياسيًا آخر في درجات الحرارة بداية من يوم غدًا الثلاثاء، وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة المقبل تصل الحرارة في الدلتا والقاهرة 43 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم واسيوط 44 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والاقصر واسوان 45 درجة مئوية.

الأشعة الشمسية

أضاف أن الأشعة الشمسية تكون خلال تلك الفترة عمودية وقوية وقصيرة الموجة، وهي تعد الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي، محذرًا من التعرض لضربات الشمس، خصوصًا عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

أشار إلى أن ذلك يتزامن مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والاتربة، على مناطق الوجه البحري والقاهرة والظهير الصحراوي للدلتا.

خطورة ضربات الشمس

أكد على ضرورة توخي الحذر والحيطة من التعرض لضربات الشمس خلال فترات الظهيرة وارتداء الملابس قطنية وتناول الخضروات والفاكهة بشكل دائم حتى أنتهاء موجة الطقس المرتفعة.