الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

المشاط تلتقي نواب رئيس بنك التنمية الجديد لدراسة آليات تفعيل التعاون المشترك

المشاط تلتقي مسئولي
المشاط تلتقي مسئولي بنك التنمية الجديد، فيتو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، نواب رئيس البنك وهم فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك ورئيس العمليات، ولازالي ماسدورب، نائب رئيس بنك التنمية الجديد والمدير المالي، وآنيل كيشورا، نائب رئيس البنك ورئيس قطاع المخاطر، وكيانجو زهو، نائب رئيس البنك والمسئول الإداري، حيث شهدت اللقاءات المختلفة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في ظل إقرار عضوية مصر بشكل رسمي، ودراسة مقترحات تفعيل هذا التعاون لينعكس على جهود التنمية المبذولة.

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التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الجديد

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد، التعاون المستقبلي بين مصر والبنك في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية على مستوى العالم.

المشاط تلتقي نواب رئيس بنك التنمية الجديد، فيتو

وأشارت إلى أن هناك الكثير من العمل المُشترك وجهود التعاون الإنمائي التي يمكن تنفيذها في إطار أولويات الدولة واستراتيجية البنك للفترة من 2022-2026، التي يعمل من خلالها على تعزيز حلول تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

 

تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

وأبدت "المشاط"، تطلعها لتعزيز العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد والأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يحفز الرخاء المشترك ويحفز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

المشاط: بنك التنمية الجديد له خصوصية ونتطلع لتعزيز التكامل مع الشركاء

المشاط: مصر تمتلك خبرات طويلة في مجال العمل الإنمائي تستند لمبادئ ملكية الدولة والشفافية

الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنجاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

 

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المشاط بنك التنمية الجديد النمو الاقتصادي الشامل التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الجديد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد

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