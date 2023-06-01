طبيب امتياز يقطع شرايين يده فى الإسكندرية

تجرى نيابة المنتزة أول بالاسكندرية التحقيق فى العثور على جثة طبيب بالامتياز داخل سكنه بمنطقة سيدى بشر،شرق الاسكندرية، فيما تشير التحريات المبدئية أن المذكور كان يمر بحالة نفسية سيئة وأقدم على التخلص من حياته.

تلقى اللواء خالد البروى مساعد الوزير،مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة طبيب شاب داخل الشقة سكنه، بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.

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انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف الى موقع البلاغ،وتبين من الفحص العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مسجاة بأرضية المطبخ،غارقة فى بركة من الدماء ويرتدى كامل ملابسه.

وبمناظرتها تبين وجود جرحين قطعيين خلف الرسغ باليدين اليمنى واليسرى،ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى.

وبسؤال ذويه قرروا ان المتوفى،يعمل طبيب إمتياز بالمستشفى الأميرى الجامعى،ورجحوا إقدامه على الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة،ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة،أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة،وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.