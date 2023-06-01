الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

مورينيو يلمح بالرحيل عن روما بعد خسارة الدوري الأوروبي

مورينيو، فيتو
مورينيو، فيتو

ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي بالرحيل عن منصبه بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في النهائي.

مورينيو يلمح بالرحيل 

وقال مورينيو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: أريد البقاء ولكن في ظروف أفضل لأتمكن من تقديم أفضل ما لديّ"

واضاف: "أريد البقاء لكن لاعبي فريقي يستحقون المزيد، أنا أستحق المزيد. لا أريد أن أقاتل بعد الآن. لقد سئمت من أن أكون مدربًا، ومتحدثًا، وناطقا باسم النادي"

واكمل "مستقبلي؟ إنه ليس مهما في الوقت الحالي. أنا جاد، لقد قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا كنت على اتصال بأي نادٍ آخر سأخبر المالكين، لن أفعل أي شيء في الخفاء"

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واختتم: "تحدثت إلى النادي في ديسمبر عندما أعربت البرتغال عن رغبتها في التعاقد معي، حتى الآن لم أتحدث إلى أي شخص لأنه لا يوجد فريق تحدثت إليه".

 

مباراة روما وإشبيلية الإسباني

وتوج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

واشتبك جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي،  مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال اعتراض مورينيو على أحد قرارات حكام المباراة، دخل في نقاش حاد مع لاعبي إشبيلية، ليتطور الأمر، ويشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني.

وتدخل عدد كبير من إداريين ولاعبي الناديين وقاموا باحتوا مورينيو قبل أن تطور الأمور.

 

أهداف مباراة روما وإشبيلية 

وتقدم باولو ديبالا لاعب نادي روما، بهدف في شباك إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وأهدت النيران الصديقة هدف التعادل لإشبيلية، بعد أن أحرز جيانلوكا مانشيني مدافع روما هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسم خلالها إشبيلية الإسباني لقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

 

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