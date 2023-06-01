تفاصيل خضوع ابنة الإعلامية سهير شلبي لعملية جراحية بالعمود الفقري

خضعت شيرين الشايب ابنة الإعلامية سهير شلبي لـ عملية جراحية، بالعمود الفقري، بعد أن عانت كثيرًا في الفترة الأخيرة من آلام الظهر، حيث خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل، التي استلزمت إجرائها للعملية.

وكشفت سهير شلبي تفاصيل الحالة الصحية لـ ابنتها شيرين الشايب، بعد خضوعها للعملية، وقالت في تصريحات لـ القاهرة 24: بنتي كان عندها انزلاق غضروفي، وعملت عملية في العمود الفقري، والحمد لله هي أحسن دلوقتي.

على الجانب الأخر، كانت طلبت شيرين الشايب، الدعاء من جميع محبيها ومتابعيها، إذ قالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنت الشافي وحدك لا شريك، أستودعك أولادي كل أهلي وأحبابي.. اسالكم الدعاء بالشفاء.

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وتابعت شيرين الشايب: كل واحد يخلي باله على نفسه، محدش ييجي على نفسه أبدًا لحد ما يقع، خلوا بالكم على بعض، خلوا بالكم على بلدكم.. بحبكم جميعًا فوضت الأمر لله حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

من ناحية آخري، كانت حلت الإعلامية سهير شلبي ضيفة في برنامج “الستات” الذي يعرض على شاشة النهار وتحدثت عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها الإعلامي الراحل أحمد سمير.

وقالت سهير شلبي من خلال اللقاء: " أنا أحمد لفت نظري كمذيع وكرجل وأول ما شفته قولت “الله إيه الحنجرة دي والشياكة دي ”، والكلام دا وقتها أنا كنت في مرحلة الإعدادية، مشيرة:" وقفت اتمسمرت قدام التليفزيون" بعد ما شوفته

وأضافت “سهير”:" وأول مرة قابلته اتخضيت وكنت خجولة جدا وفجأة لقيته قدامي وقالي أنتي بقى جميلة الجميلات والقطة الحلوة الجديدة في مبنى التليفزيون واتكسفت جدا

وأكملت:" في مرة أحد المسؤولين في التلفزيون كان عايزني في مكتبه وزعق ليا جامد وقالي أنتي مالك ومال أحمد سمير دا شقي جدا وأنا قولت له إحنا احتمال نتجوز ".

وكانت كشف الإعلامية سهير شلبي في وقت سابق عن كواليس حوارها مع الفنان الكبير عادل إمام أثناء عملها في “ماسبيرو” وذلك خلال لقائها السابق في برنامج “الخط العريض” الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة بالإضافة إلي حديثها عن طبيعة علاقتها بالفنان أحمد زكي.

وقالت “سهير” من خلال اللقاء:" كنت خائفة من حواري مع عادل إمام، لأنه كان مقلا جدا في الظهور الإعلامي.



وأضافت "سهير" قائلة:" وأرسل لي رسالة قال فيها.. إيه الشغل الحلو اللي انتي عاملاه ده " فقلت له هل يمكن استضيفك؟ قال طبعا.



وتابعت قائلة: "استضفته في دار الأوبرا، وعملنا حوارا جيدا، وسألته سؤالا صعب حينها، وكنت خائفة من رد فعله، والسؤال كان عن حياته الخاصة في خصوصيات عائلته، لكنه رفض الإجابة عليه، وأجاب عن باقي الأسئلة.

علاقتها بـ أحمد زكي

وتحدثت أيضا الإعلامية سهير شلبي في نفس اللقاء عن طبيعة علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، حيث قالت:" أحمد زكي كان صديقي، وخرجت إشاعة وجود قصة حب بيننا لأننا كنا شلة متواجدين مع بعض باستمرار، فكنا مجموعة أصحاب ومتواجدين سويا باستمرار، وكنا نحب بعض لكن كأصدقاء، لأن أحمد زكي مينفعش تتجوزيه لأنه كان مزاجي جدا وكان متطرف المزاج لكن كصديق كان رائعا جدا.