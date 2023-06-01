مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حوادث متفرقة بالشرقية

شهد مركزههيا محافظة الشرقية حادث تصادم مروعا نتج عنه إصابة 4 أشخاص بجروح وكسوربأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

اصابة 4 اشخاص في حادث تصادم

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بدراجة بخارية،بطريق ههيا الدائرى مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

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ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية برئاسة الدكتورحسن درويش مدير مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحويل مصاب لمستشفي الاحرار التعليمى لخطورة الحالة.

إصابة مسن صدمته دراجة نارية مسرعة



كما أصيب رجل يبلغ من العمر69 عاما بجروح وباشتباه ما بعد الارتجاج في المخ بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة بدائرة مركز شرطة ههيا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع شابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بصان الحجر

شهد طريق قرية رمسيس بنطاق صان الحجر حادث سيرمروع حادث اثر وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين مما اسفر عن مصرع كلا من:" محمد م.ال" 20 عاما مقيم قرية رمسيس و"احمد.ال.م"، مقيم قرية الرواد.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الحسينية المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حوادث طرق



وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أوحوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.



ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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